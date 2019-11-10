國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜回防高雄，馬不停蹄的行程，晚間來到漢來大飯店，參加「海內外醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義也和韓國瑜一同大進場；韓表示，給國民黨機會，「我們絕對不敢忘記台灣人民的託付、不會忘記肩膀上的責任，我們一定會苦民所苦。」

韓國瑜、吳敦義大進場時，加油、當選聲不曾間斷。吳敦義表示，明年1月11日要翻轉台灣現狀，讓高雄、讓台灣、讓中華民國更好；每個人都有寶貴的三張選票，第一張票投給韓國瑜、讓韓當選總統；第二張選票，投給國民黨提名的立委，讓立委席次全壘打；第三張選票，則投給國民黨。

韓國瑜致詞提到，這段時間他到全台進行傾聽之旅，看到不論茶農、漁民、農民，大家都過得非常辛苦，觀光產業更是變成觀光「慘」業；韓大聲疾呼，「我們從事政治活動，應該是要幫人民帶來什麼、怎麼為人民改善生活，這才是最重要的」。

韓國瑜表示，自己有很大的感慨，「如果一個政黨、一個政府、一群政治人物忘記基層民眾，這是多麽可怕的事？」，他也當場承諾，如果選民願意再給國民黨一個機會、給台上8席立委參選人一個機會，「我們絕對不敢忘記台灣人民的託付、不會忘記肩膀上的責任，我們一定會苦民所苦」。

(中時 )