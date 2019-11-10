五星級便當這樣一個850元，您會買單？一名男網友臉書上貼出一張照片，照片裡是一個賣相、包裝普通的便當，他表示，便當是五星級飯店出來的，價錢是有飯店的水準，但出品呢？似乎對於這樣的品質很不滿。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上貼出一張便當照片，照片裡可以看到，裡頭有幾隻蝦子、兩塊壽司、高麗菜絲加沙拉醬、一小塊鮮奶油蛋糕以及炒飯配上豬排，原PO透露，這個便當要價850元，雖然價錢是飯店的水準，但這樣的賣相似乎讓他不是很滿意，「請問這個便當多少錢你會買單，我是不是被當凱子敲啊…」。

照片一曝光，短短7小時就引來上千網友留言，大部分網友都不敢相信這樣菜色的便當竟然要850元，「850？貧窮限制了我的想像力」、「850拿去吃自助餐可以吃到吐了吧，吃這個很難理解」、「吃到飽也差不多850」，但也有網友直言，五星級飯店是貴在服務，沒事包成便當難怪看起來不值得。

(中時電子報)