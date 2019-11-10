立委張廖萬堅說，紙風車劇團演出讓孩子親近藝文又能盡情歡笑。（張廖萬堅服務處提供／盧金足台中傳真）

立委張廖萬堅表示，整場戲劇演出讓小朋友能透過趣味的劇情與互動，學習用「勇氣」面對困難，體會「友情」的可貴。（張廖萬堅服務處提供／盧金足台中傳真）

紙風車回來了！立委張廖萬堅兌現承諾，今晚與孩子穿越三國。（張廖萬堅服務處提供／盧金足台中傳真）

紙風車回來了！紙風車劇團8月5日於官方臉書表示，因劇團受到台中市府場地租用受阻撓，宣告「紙風車公益演出會全數跳過台中」，常邀請紙風車演出的立委張廖萬堅當時即宣布，一定要讓紙風車重回台中，10日晚間以紙風車《三國奇遇》戲碼，兌現與小朋友的承諾。

張廖萬堅說，事發時感到震驚，服務處電話都被打爆，許多家長都在問「為什麼市府要刁難紙風車」，他陳情促成紙風車重回台中，10日在西屯區演出《三國奇遇》將三國時代歷史故事與現代融合，很多家長、阿公阿嬤帶著孩子來看表演，全場嗨翻天，台中市托育人員發展協會鍾晴婷理事長、台中市西南屯家長會長聯誼會榮譽總召賴秋江、台中市教師會一起來欣賞演出，全場嗨翻天。

張廖萬堅說，紙風車劇團演出讓孩子親近藝文又能盡情歡笑，他多次邀請紙風車到台中公演，不曾藉機宣傳任何政治事務，這次邀請紙風車重回西屯演出，以孩子為主體的活動調性，不宣傳也不上台致詞，單純親子藝文活動，屢被指控、質疑其政治色彩，令人扼腕，孩子們的娛樂不應被政治口水抹煞。

紙風車劇碼《三國奇遇》將三國時代歷史故事與現代融合，故事敘述愛打電玩的小毛不小心時空穿越跑到「三國時期」，認識劉、關、張還與他們「桃園四結義」，在陌生環境中，小毛鼓起勇氣面對困難，用智慧擊退黃巾賊，終於了解到「朋友」的真正意義。

張廖萬堅說，「只要你有心就能交到真正的好朋友」，整場戲劇演出讓小朋友能透過趣味的劇情與互動，學習用「勇氣」面對困難，體會「友情」的可貴。

(中時 )