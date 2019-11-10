民眾黨主席、台北市長柯文哲10日晚間6點，至台中市北區陪民眾黨提名立委參選人謝文卿拜票，針對國民黨總統參選人韓國瑜11日將公布副手人選，就是國政顧問團總召、行政院前院長張善政，柯文哲說，等到人選確定後，他才會發表他的看法。
柯文哲先抵達北區健行路民眾黨提名立委參選人謝文卿的競選總部，給予加油鼓勵，柯文哲說，民眾黨提名很多是新人，但他認為適合的人，現在很多人知道民眾黨，已有幾千人在網路上入黨，他希望帶著黨員，一步一腳印、希望台灣因為民眾黨變得更好。
為了接地氣，打響民眾黨知名度，柯文哲從謝文卿競選總部離開後，陪民眾黨提名立委參選人謝文卿踩街拜票，沿途受到民眾熱烈歡迎，轉至熱鬧的永興街，品嘗當地知名割包與豆花等在地小吃，「柯粉」見到「阿北」來了，紛紛上前要求合照。
台中立委第5選區民眾黨立委參選人謝文卿說，北屯區、北區一直以來都沒改變，用心做好每一件事，他感謝柯文哲提拔，心裡惦記柯文哲所說，政治不困難，走對的路，做對的事。
(中時 )
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