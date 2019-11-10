軍事評論員米利肯（James Milliken）拍到一張照片顯示，美國伯克級神盾驅逐艦杜威號（USS Dewey,DDG-105），原本安裝近迫武器的砲位，似乎安裝了雷射砲系統。該圖片是最近在聖地亞哥港拍攝的。

TheDrive報導，這座雷射砲看起來最像是洛克希德馬丁公司的「HELIOS」雷射系統，該系統原本就計畫安裝在這個砲位，但是原本的預計是至少要等上幾年，在2025年左右才會安裝，顯然雷射砲系統逐步成熟，超出了原本計劃的時間表。

其實，幾乎幾個美國軍工大廠，除了洛馬集團以外，通用原子、雷神，諾斯洛普格魯曼等集團都有都有自己的雷射砲計畫，就在上個月，就曾有人在晚間拍射到運往聖地牙哥港的巨大雷射砲，是諾斯羅普格魯曼公司的固體雷射技術系統（SSL-TM），預計安裝在兩棲運輸艦波特蘭號(USS Portland ,CA-33)。

洛馬在幾年前的宣傳圖，雷射砲可擊落來襲的飛彈。(圖/洛克希德馬丁)

理論上，雷射武器可以燒毀來襲的飛彈與砲彈，甚至具有對岸上目標的精準打，但是，TheDrive認為，杜威號上的雷射武器，可能還不到那個燒毀目標的程度，最可能的答案是海軍光學眩目攔截器（ODIN）系統，該系統將於今年年底安裝在美軍驅逐艦上。

ODIN是一種低功率雷射，它不能直接燒毀目標，而是將通過以調整的的雷射「炫光」，使敵人的光電/紅外傳感系統因為過亮而失去作用，類似於閃光彈、熱焰彈系統。

TheDrive認為 ，低功率的炫光系統，與高能量系統都很重要，這兩雷射武器應該會結合在一起使用，這也洛克希德HELIOS計畫的概念。另一方面，雷射只能一次對準一個物體，因此隨著技術的小型化，可能在未來，軍艦上有多座雷射武器，以幫助應對多種同時發生的威脅。

(中時電子報)