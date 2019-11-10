突尼西亞一名國會議員疑似在一所高中外打手槍，影片在網路瘋傳，引發突尼西亞掀起類似「#我也是」（#MeToo）的反性騷擾運動。受害者紛紛打破禁忌，在網路上說出自身經歷。

在北非國家突尼西亞，過去只有少數前衛的電視節目會討論性騷擾議題。如今有數千名突尼西亞女性站出來分享她們的經歷，從被色情言語騷擾到淪為戀童癖受害者。

一名突尼西亞學生10月拍到留著大鬍子的國會議員坐在車裡，褲子退到膝蓋。學生將影片分享到網路上，並指控這名政治人物性騷擾。

這名新當選的國會議員否認自己有不當行為，聲稱因患有疾病當時是在小便。他甚至還在遭到檢方調查時，對指控者發出威脅。

以突尼西亞阿拉伯語標示的「#我也是」（#EnaZeda）運動，是受到2017年全球風起雲湧揭發性騷擾和性侵的同名運動啟發。當時因好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）遭多名女性指控性侵，而掀起運動浪潮。

突尼西亞的「#我也是」運動，讓一些受害者有信心直接面對性騷擾者。網友卡布迪（Lina Kaboudi）寫道：「今夜我被騷擾，旁人毫無反應。...（但）這次和所有其他夜晚不同，我敢回應騷擾犯，我沒有繼續走、假裝沒聽到，而是停下腳步追究他。」

突尼西亞被視為阿拉伯世界的女權先驅國，1956年廢除一夫多妻制，在穆斯林為主的國家當中首見。然而，當地仍存在不直接挑戰性方面不當行為的強大禁忌，特別是在家庭內。

儘管自2017年7月起，在突尼西亞公共場所性騷擾他人，可被處以1年徒刑和3000第納爾（dinar）（約新台幣3萬4000元）罰金，但受害者很少正式提告。

(中央社)