蔡英文總統10日晚間為民進黨立委參選人許淑華站台。（張穎齊攝）

蔡英文總統10日晚間出席北市興雅國小公益演唱會，為民進黨立委參選人許淑華站台，蔡總統喊說，許淑華在地服務13年，特別關心幼兒，政府每年會有600億元照顧小朋友，400億元照顧長輩，希望選民支持會照顧社會的政府未來4的年長照2.0，會照顧7成老人家，一定要把長照做完整。。

蔡總統表示，許淑華在地服務13年，一定要做立委，因為許淑華很溫馨又堅定，成績做很好，雖然這裡是艱困選區，但許在地的大小事完成有7萬多件，許也特別關心弱勢，12個區都有身障社區中心，很關心幼兒學費及喘息照顧。

蔡總統說，政府今年8月起，有準公共化政策，0至2歲小朋友有給托嬰中心，保母照顧每月6000元補助，2至6歲幼幼班及小中大班都有補助，小朋友若上的是公立，最多只繳2500元，其他政府出；非營利最多繳3500元；私立加非營利4500元。

蔡總統說，公共化幼兒園名額不夠，2024年將增加3000班，讓大家抽籤都抽到，屆時至少有7成小朋友可送公共化照顧，因為小朋友是未來的希望，要年輕人敢生敢養，政府每年準備600億照顧他們。

至於長照2.0，蔡總統說，會在社區或家裡照顧行動不便、有失智長輩，若需要照顧就打1966有人會服務，她也準備400億元照顧長輩，而這就是會照顧社會的政府，未來4年的年長照2.0，會照顧7成老人家，一定要把長照做完整。

蔡總統還說，同時也要讓台商能回來投資，因為人才最重要，近來大陸打壓，加上香港情勢，就是看台灣有沒有堅定的意志，台灣夠堅定，國際才會幫助台灣，我們要讓台灣變成亞洲最民主自由、最想住的國家。

(中時 )