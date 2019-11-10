網紅米砂9日發影片公開6點聲明，並投下震撼彈，透露曾為孫安佐拿掉小孩，對此孫安佐母親狄鶯接受電訪無奈表示，「唉，別再問我了，再胡說八道就提告。」隨即掛上電話，但語氣充滿無奈與滄桑，與她以往護兒心切的強硬態度大相逕庭，孫鵬則至今未接電話。

米砂與孫安佐傳出男女關係曖昧，事件延燒多日，就算傳出孫安佐另有女友的消息，還是無法止血，甚至出現女方為孫安佐墮胎的傳聞，狄鶯一度出面闢謠，對外喊話「胡說八道絕對提告」，但風波並未平息，米砂選擇在9日發布影片，公開所有細節，「拿掉小孩的原因是意外懷孕，且當時孫已經跟阿乃交往，且我也已經放棄這段感情。」她證實傳聞，「的確有進行『人工流產（俗稱墮胎）』，從懷孕預測時間來推算，那段期間也只有和孫發生關係過。」言下之意，即曾為孫安佐拿掉小孩。

孫鵬（左）、狄鶯（右）夫妻與兒子孫安佐開心合照。（摘自孫安佐IG）

米砂透露墮胎一事只有家人跟一位友人知情，該友人因為看不過去她的委屈，所以出面說話，她能體會朋友苦心也選擇原諒，並強調「我沒有指名和『孫安佐父母有關』，但媒體多次做連結。」影片中她數度哽咽，「我當時選擇墮胎，是因為自己還沒有育嬰的計畫，加上對方已經有女朋友，我根本不想生一個根本就不愛我的男人的小孩，只為了求對方對我愛的回應，會想要驗DNA證明，這理由把小孩生出來，也太對不起這個小生命。」

吳宗憲（右）、Sandy主持《小明星大跟班》。（中天提供）

孫安佐在美國求學因恐攻言論遭逮，當時吳宗憲為其緩頰，但因講孫安佐「愚蠢」遭狄鶯越洋開嗆，事件告一段落後，狄鶯回台受訪談到此事，仍是滿腔怒火，吳宗憲10日錄中天節目《小明星大跟班》被問到孫安佐「新進度」，態度相當無奈，「我的狀況是這樣，從今以後不要再問我相關事情，你們也知道我的委屈，恁爸是多衰，是發瘋喔。」吳宗憲吐心聲，「我幹麻？我蹭誰啊？我何必？我希望大家都好而已。」

(中時 )