日皇德仁5月1日即位，日本政府今天舉辦慶賀遊行「祝賀御列之儀」，4.6公里的遊行路上，車隊行進共30分鐘，總計約11.9萬人夾道歡迎祝賀。

德仁即位遊行「祝賀御列之儀」今天下午3時（台灣時間下午2時）登場。這場慶賀遊行屬於國家儀式，原訂10月22日「即位禮正殿之儀」後的下午3時30分舉行，但因哈吉貝颱風使東日本廣大地區受災，政府決定延至今天下午舉行。

德仁與雅子下午3時現身皇居的宮殿前，搭乘敞篷車，車頭前插著天皇旗。德仁配戴大勳位菊花章頸飾等勳章，身穿燕尾服。皇后雅子穿著白色禮服，頭上戴著從明治時代以來歷代皇后代代相傳的鑲鑽頭冠。

車隊由大型機車前導，車隊包括有內閣官房長官菅義偉、日本首相安倍晉三等人的座車，共46輛。

日皇伉儷的座車之後，日皇德仁的胞弟、皇嗣秋篠宮伉儷搭乘的座車隨行。車隊共長約400公尺，從皇居出發，經過祝田橋、櫻田門的十字路口，來到國會議事堂正門後往青山大道前進，約下午3時30分抵達日皇伉儷目前居住的赤(土反)御所。

遊行結束後，日本政府的皇位繼承式典（禮賓）事務局表示，今天遊行沿路前來祝賀的人數約11.9萬人。

日本朝日新聞報導，上一次日本皇室慶典舉辦遊行是德仁與雅子結婚時。當時德仁為皇太子，遊行路上有19萬人夾道慶賀。這次日本政府預估也有很多民眾來祝賀，因此動員2.6萬名警員維護安全。民眾要進入指定的地區歡迎車隊時，需先接受警方的安全檢查。部分地區實施交通管制。

在赤(土反)見附一帶，有些晚到的民眾在人牆中，幾乎看不到瞬間即過的車隊，只好高舉手機錄影或拍照。有的民眾拍到還不錯的照片，分享給其他人。有一名穿著和服的女性看到一旁坐在地上趕著發稿的記者筆電螢幕，甚至從螢幕拍攝日皇伉儷的鏡頭。

(中央社)