網紅「老濕姬」米砂爆出與孫鵬狄鶯之子孫安佐發生關係，甚至懷孕人工流產，米砂今（10）日也透過Youtube影片澄清回應，自己在4月底進行人工流產，這段期間只有跟孫安佐發生關係，甚至連墮胎都有問過孫安佐，對方回答「不要」是共同決定的。
米砂PO出六大點懶人包，告訴大眾並解釋這段時間的議題，甚至表示今年4月底進行人工流產，醫師推估她懷孕時間約為3月底到4月初，而就此時間推斷「我那段時間也只有和孫安佐發生關係過，這是我可以保證的事情」，米砂也表示自己雖被稱為「老濕姬」，然其實感情方面沒那麼混亂，只要認定對方有發展可能，就會保持跟對方的單一性伴侶關係。
據《自由》報導，米砂在墮胎前曾詢問過孫安佐要不要留小孩，對方回答她「不要」，所以墮胎的事情其實是雙方共同決定的，也表示發生關係時都有做好安全措施，但還是懷孕，醫生也判定她雖然符合藥物流產的孕期範圍，但是本身體質不適合，所以最後用人工流產。
(中時電子報)
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