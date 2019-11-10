國民黨總統參選人韓國瑜9日下午到基隆媽祖廟聖安宮參拜時，針對媒體關心副手人選，韓國瑜強調，副手大概已經確定，希望是熱愛中華民國、有責任感，願意對土地無私付出，有國際觀與治理能力，很快就跟大家報告。

但今（10）日傳出，知情人士透露，副手是國政顧問團總召張善政。該名人士指出，張善政有豐富的行政、企業歷練，身段柔軟、爭議性小，也不是傳統的政治人物。

張善政於花蓮接受訪問時也證實此事，張表示，既然韓國瑜找他了，他必定傾注所有力量幫助，台灣在蔡政府執政4年下幾乎要毀於一旦，自己與一些身旁朋友充滿危機感，憑著自己微薄影響力，他認為應該做些什麼，決定站出來，輔佐韓、輔佐台灣。

《中時電子報》於今（10）日早上舉辦《ivoting網路投票》，準確預測張善政出任韓國瑜副手。

中時電子報《ivoting網路投票》截至10日晚間20：30為止，共計有5018票，其中有2259票認為韓國瑜副手會是張善政，佔投票總數的45％。另外朱立倫、周錫瑋、李鴻源都各有約10％的票數預測會當副手，而江啟臣有近8％的票數支持，李四川也獲得近2％的票數。

(中時電子報)