味全龍隊邀請澳職阿德雷德巨人隊來台，張泰山也穿回前東家阿德雷德隊球衣參賽，首打席敲出令人吃驚的追平轟，讓現場陷入瘋狂，轉播鏡頭更拍到張泰山兒子歡欣鼓舞的模樣，張泰山感動地說完成在兒子面前開轟的夢想了。

張泰山過去在澳洲職棒阿德雷德時期，生涯最終打席敲出滿貫砲，再度披上阿德雷德球衣又開轟，張泰山表示自己許久沒上場打擊了，能有這樣的表現，也希望給年輕選手借鏡，「不是說打全壘打怎樣，是要告訴他們，上去就要盡力，把自己做到最好。」

此外，這發全壘打也讓張泰山實現在兒子張可洛面前開轟的願望，張泰山笑說：「可洛還跑來問我：『爸爸，我會叫太大聲嗎？』我跟他說不會。之後看到很多朋友傳訊息告訴我，剛剛可洛很開心的畫面，感覺我成為了他的驕傲，真的感動。」

最終在張泰山開轟帶領之下，巨人隊全場敲出4支全壘打，以10比6戰勝味全龍，並由敲出3分炮的阿克林斯基（Ben Aklinski）獲選單場最有價值球員，頒獎時還拉著張泰山一起上台跳舞，還特別在感言最後加了一句「我愛台灣！」得到全場球迷的掌聲，尾聲時阿德雷德巨人隊全體球員和go beauties小龍女一同跳舞慶祝勝利，為這次交流賽劃下完美句點。

阿德雷德巨人隊與go beauties一同跳舞慶祝勝利。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)