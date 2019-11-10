明道近期在大陸騰訊視頻《演員請就位》的表演引發全網熱議，成為熱門話題人物，他在節目首期與陳若軒對戰比拼的《破冰行動》飾演反派林燦，短短幾分鐘就塑造出一個矛盾復雜、獨具魅力的毒梟形象，展現深厚的演繹功力，但公布結果時，明道被陳凱歌導演遺憾待定，眾多網友發聲為明道鳴不平。當晚，「#陳凱歌沒選明道#」等相關話題閱讀量7億，全網互動量達108萬，在微博熱搜榜NO.1的位置居高不下。而節目第四期，在與阿嬌共同出演的《阮玲玉》中，明道憑借出色的表演扳回一成，成功「復活」並最終加入陳凱歌導演戰隊。

明道提到《演員請就位》時表示，節目錄製過程十分愉快，很感謝這個節目讓他能夠再次重新出發，做出改變和突破，嘗試更多的可能性。同時，他也為在節目中結識到許多優秀演員和知名導演而感到興奮。

明道以品牌體驗官身份代表領獎。（奧達士蘭花提供）

明道坦言自己一直是陳凱歌導演的「迷弟」，「我在凱歌導演身上學到很多東西，感謝他給我參演機會，讓我在這個舞臺挑戰不同的角色。我也特別開心能與阿嬌合作，她是一位非常用心的演員！」明道也因《演員請就位》話題討論熱度居高不下，影視、媒體、商業邀約不斷，到今年年底行程已經滿檔。

他9日也出席「天貓BO+」發佈儀式，除了獲得「BO+大賞年度創新明星獎」，也以奧達士蘭花AUDACE品牌體驗官身份上台代表領取「天貓BO+年度新銳品牌獎」，明道在現場與分享了品牌故事，也表示很榮幸代表品牌與會。

(中時 )