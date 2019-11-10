前行政院長張善政卸任院長後就到花蓮去務農了，現在重回政壇跟高雄市長韓國瑜搭配「韓張配」參選2020，形成了「一個種菜、一個賣菜」的組合；張善政的學歷堪稱學霸等級，且在業界、政界資歷都相當完備；但他不是典型菁英，他其實跟韓國瑜同樣都是奉行「現場主義」的人，兩人的搭配可說是國民黨拚接地氣的重要組合。

張善政的學歷被稱「學霸」也不為過，不僅台大畢業，還是美國史丹佛碩士、康乃爾博士；在業界也有Google亞洲硬體營運總監的驚人資歷，專業領域橫跨土木建設、科技；在政府工作的經驗也是一路從科技部長當到行政院長，光這資歷攤開確實嚇死人，不過卸任院長後他最想做的卻是去花蓮種田。

張善政在馬蔡政權交替期間擔任「過渡內閣」的閣揆，他的作風跟過去國民黨閣揆相當不同，他把「現場主義」風氣給帶進了現在的政壇。他短暫的任期發生不少大事件，台南當時飽受寒害所苦，他親自到台南勘查虱目魚災損；後來台南維冠大樓倒塌，他也迅速親自南下勘災。

這種政府首長主動親自到當地體察民意的做法受到外界相當肯定，民進黨立委林俊憲當時甚至在立院質詢時想挖角無黨的張善政繼續留在內閣幫蔡政府，被張善政給婉拒了。不過當時藍綠都對這個「馬政府滿意度最高閣揆」相當感興趣。

韓國瑜跟張善政，一個是叛逆浪子，一個是資優寶寶，看似全然相反的性格，卻有個共通點，他們都奉行「現場主義」，凡事都想要到第一線去看看、聽聽之後再想怎麼做。韓國瑜之所以這麼愛開「傾聽之旅」、「基層家住一晚」，就是他在北農當總經理的經驗，只有實際體會，才知道怎麼做的想法。

張善政後來加入了韓的國政顧問團，「一個種菜，一個賣菜」的組合從名稱變成實務上的落實，張善政找國政團幫想政見，韓國瑜再出去兜售政見，「真的是一個種菜，一個賣菜」；接下來就看看這對「高學歷農夫」跟「接地氣菜販」的組合能不能提出讓民眾更有感的政見。

＃張善政＃韓國瑜＃韓張配

(中時 )