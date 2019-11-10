韓國瑜、張善政「國政配」。（圖／資料照片）

國民黨總統候選人韓國瑜傳出將找前行政院長張善政「國政配」，前總統陳水扁今天表示，韓國瑜搭配當過閣揆的張善政，這對韓國瑜來說是絕對是可以背書跟加分的好牌，蔡英文除了推出與張都是院長級副手的「蔡賴配」，應該沒有更好的選擇了！

陳水扁今天在媒體群組表示，或許還有不少人不相信「蔡賴配」已經成局，甚至壓根兒不希望「蔡賴配」是真的，但當「國政配」成局，「蔡賴配」更不會有變局！

他說，有資深媒體人問阿扁9月24日蔡英文有當面說出囗，她要賴清德當副手嗎？還是只是陳菊說，蔡沉默，賴沒回應？他的回答是「又不是牧師主持婚禮，要公開訊問新人是否願意娶（嫁）對方？」

陳水扁表示，阿扁了解的是9月24日在高雄，雙方當事人已經達成「蔡賴配」的共識結論。在那之前雙方的共同朋友都在做撮合的最大努力，也有很好的進展，最後才是男女雙方主角的見面。阿扁不曉得是否一定要履行媒體朋友提問的程序，蔡英文當面說出口，她要賴請德當副手才算數？如果只是陳菊說，蔡沉默，賴沒回應，這樣是不算的！？

他說，政治不是數學，政治是化學，沒有絕對的SOP 。總統做的決定，秘書長不一定會全部知道，遑論副秘書長或總統辦公室的幕僚同仁，甚或黨政高層。「蔡賴配」的成局，非相關當事人不可能知道整個過程，甚至知其一，未知其二。

陳水扁強調，總統很多決定不一定要親口說出，有時候一個眼神臉色、一個肢體動作，或摟腰或拍肩，都是政治語言。當然也會發生，縱使總統說了，最後跳票生變，再跟當事人陪不是，或者連個說明也沒有，例如2016年大選前或組閣前，一個內政部長先答應蘇煥智再邀請吳澤成，最後變成葉俊榮。

他舉例，1990年2月1日阿扁成為立法院的新生委員，民進黨團三長改選，他與謝長廷都是新國會黨團幹事長熱門人選。最資深的張俊雄委員出面協調不成，做籤給長扁來抽，長仔先抽沒抽到，阿扁成為第一個會期的幹事長，長仔是第二會期，盧仔則是第三會期，一次選出三個會期的幹事長。

但他說，長仔要求出去要說「是他讓給阿扁的」。阿扁也覺得自己得到裡子，給長仔滿意的面子，「長扁合作，共創雙贏」，對外來個「善意的謊言」又何妨？為了政治的圓滿解決，真真假假未必都會寫在原先的腳本上，意外修改劇本是常有的事。

不過陳水扁表示，國民黨2020正副總統搭檔，據悉將是「國政配」，韓國瑜搭配張善政前閣揆。這對韓國瑜絕對是可以背書跟加分的好牌。蔡英文除了「蔡賴配」，都是院長級的副手，應該沒有更好的選擇了！

韓副手呼之欲出 張善政符合所有條件！

(工商 )