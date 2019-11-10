蔡英文總統今（10日）晚間8時許前往新北市中和區參加「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」成立大會。（葉書宏攝）

「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」今（10日）晚間舉行成立大會，江永昌與妻子上台感謝支持者。（葉書宏攝）

「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」今（10日）晚間舉行成立大會，現場湧入數千名支持者，「凍蒜！凍蒜！」此起彼落。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（10日）晚間8時許前往新北市中和區參加「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」成立大會，現場湧入數千支持者，蔡總統致詞時細數任內政績，蔡總統強調，沒有主權就沒有完整的民主自由，2020年讓全世界知道台灣人的選擇。

蔡總統表示，歷年來，中和選舉對於民進黨而言挑戰性非常高，2016年江永昌順利進入國會，江服務周到、積極改善中和交通，甚至於替民眾解決停車之苦，江永昌非常了解地方，2020年讓他再一次進入國會，「江來做，好將來！」

蔡總統表示，剛上任時困難重重，如今漸入佳境，目前的執政團隊是最有效率、最有經驗、最有魄力的團隊，替國家打基礎，期許民眾再給民進黨4年的時間。

蔡總統說，經濟是穩定的成長，今年第1季、第2季、第3季都是四小龍第一，台商回流、外資持續加碼投資，台灣經濟一定會成長，帶來新的產業契機。

蔡總統表示，針對高齡化、少子化問題，政府推出長照政策2.0，讓長者在社區、鄰里得到照顧，每年增加預算，長照預算從50億元增加至400億元；另外，阿公阿嬤常反映名額不足，2024年要增加公立幼兒園3000班，0至6歲照顧預算從200億元增加至600億元。

蔡總統最後強調，台灣的民主自由讓人民感到幸福，但民主自由不是天上掉下來的，現在的民主要好好保護，面對中國壓力，沒有主權就沒有完整的民主自由，2020年用選票說出台灣人價值，保護這個國家的民主自由，全世界都會站在民主自由這一邊。

(中時 )