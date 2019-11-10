電影《我不流行二十年》10日晚間在金馬影展世界首映，該片記錄台灣最大獨立音樂廠牌「角頭音樂」及台灣獨立音樂教父張四十三，片中更驚喜重現五月天、四分衛、昊恩家家早期錄音及登台的青澀演出片段，見證台灣搖滾精神20年。映前包括張四十三、四分衛現任成員虎神、阿山、前成員小郭、巴奈、廖士賢及導演龍男．以撒克．凡亞思等師徒戰友齊聚一堂。

《我不流行二十年》在金馬影展世界首映，主創劇組出席。（金馬執委會提供）

電影在金馬影展世界首映，台灣獨立音樂教父張四十三（中）與昔日戰友巴奈（左）、導演龍男．以撒克．凡亞思（右）出席。（金馬執委會提供）

該片歷時2年完成，收錄了許多天團的早期畫面，張四十三說：「電影有很多難得的影音片段，那時候給導演大概一萬分鐘的素材，他花了半年才看完，我覺得歷史要被看見，不然那只是一個人的秘密」。該片可以看到1998年在華山舉辦的「華山論band」《ㄞ國歌曲》合輯發表會，不論是五月天、四分衛、董事長樂團及蕭煌奇領軍的全方位樂團都收錄其中。四分衛虎神及阿山回憶時興奮地說：「那是第一次有樂團對尬的模式，雖然距今20年了，但印象還是深刻，台上台下有哪些人到今天也都還記得！」他們表示有紀錄片是一件很棒的事，更能統整過去也展望未來，很期待見到角頭40來到。

《我不流行二十年》導演龍男．以撒克．凡亞思。（金馬執委會提供）

電影《我不流行二十年》記錄張四十三的音樂夢。（金馬執委會提供）

現年52歲的張四十三被譽為台灣獨立音樂教父，在2003年籌備貢寮海洋音樂祭與拍攝紀錄片的導演龍男結緣相識，2人從工作變成好友，在角頭音樂邁向20週年時，想用紀錄片當作一個整理，「想做一個紀錄再把它丟掉，才能往前走，不然包袱太多」。他謙虛表示當初拍攝不想讓自己入鏡，但後來導演想記錄獨立音樂廠牌的起落存亡才說服他。他說：「當初本來想做個DVD紀念就好，沒想到能在金馬影展放映，2場放映幾乎完售，這是想都沒想過的」，他表示未來電影不排除院線上映外，他也籌備發行新書《我恨流行，二十年。 ─ 角頭 20 ╳ 20》，記錄他與台灣搖滾音樂20年的酸甜苦辣。

(中時 )