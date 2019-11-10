羅馬尼亞今天舉行總統選舉投票。根據最新民調，致力推動法治、反貪的中間偏右自由派總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）可望連任。

民調結果顯示，代表民族自由黨（National Liberal Party）參選、60歲的伊爾哈尼斯將獲約40%選民支持。若第一輪投票沒有候選人獲超過50%選民支持，則第2輪決選將於11月24日登場。

根據羅馬尼亞現行制度，總統與各政黨進行磋商後，提名總理。總統也可透過向憲法法庭提出質疑，或者將法案退回重新審議，否決國會通過的法案。

在伊爾哈尼斯之後，民調排名第2的是左翼社會民主黨（Social Democratic Party）前總理丹西拉（Viorica Dancila），第3的則是領導中間偏右「拯救羅馬尼亞聯盟」（Save Romania Union）的巴納（Dan Barna）。根據民調，丹西拉和巴納的選民支持度皆約20%。

羅馬尼亞自2007年以來即接受歐盟監督司法改革進程。不過，近年執政的歷屆社會民主黨政府試圖削弱特定反貪規範，因此和其他前共產陣營國家一樣遭致歐盟批評未落實法治。

伊爾哈尼斯2014年首度當選總統。他克服爭議，力行司法體系改革，也拒絕限縮法官獨立性，獲得西方肯定。

(中央社)