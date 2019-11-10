接下來一周的天氣大致分為三段，中央氣象局預報員林定宜表示，周三以前的夜晚清晨由於輻射冷卻效應，中部以北及宜花低溫在15度上下，沿海、空曠地區有機會再低更低。周三晚上至周四受到另一波東北風增強影響，北部東半部將轉為整天濕涼的天氣。

氣象局在臉書粉專PO出一張圖，提醒周一至周三夜晚及清晨受到輻射冷卻效應的影響，天氣較涼，中部以北及宜花低溫在15到17度，沿海、空曠地區有機會再低一些，其他地方則約19、20度，日夜溫差大。

周三晚上至周四受到另一波東北風增強影響，北部東半部將轉為有局部短暫雨，整天濕涼的天氣；中南部地區則維持穩定，早晚涼。周四高溫比周三再降4度，高溫降到只剩23度，周五各地天氣再轉為穩定。

天氣職人吳聖宇在臉書上表示，周三晚間東北風再度增強，迎風面地區有些水氣移入，一直到周四(14日)白天迎風面地區有可能出現局部短暫陣雨，不過水氣並不多，降雨僅限於迎風面區域，很快到周五至周末(15-17日)空氣再度轉乾。

颱風論壇整理未來一周天氣：

週一(11/11)

東北季風影響，輻射冷卻效應發威

台灣：早晚涼，溫差大，晴朗。

週二(11/12) ➔ 週三白天(11/13)

東北季風減弱，輻射冷卻效應發威

台灣：早晚涼，溫差大，晴朗。

由於轉吹偏東風的緣故，西半部空氣品質轉差。

週三晚上(11/13) ➔ 週四(11/14)

東北風增強

北宜桃：終日涼爽，多雲或短暫雨。

竹、苗：早晚涼，白天舒適，晴朗。

中、南：早晚涼，白天溫暖，晴朗。

花、東：稍涼至舒適，多雲為主，局部飄雨。

週五(11/15) ➔ 週日(11/17)

東北風吹拂

西半部：早晚涼，溫差大，晴朗。

東半部：稍涼至舒適，多雲到晴，零星有雨

(中時電子報)