前總統馬英九終於如願當阿公了！他的大女兒馬唯中和夫婿蔡沛然傳來好消息，馬得知此消息，非常開心。

據《聯合報》報導，馬唯中和夫婿蔡沛然結婚7年，定居香港。夫妻倆回台灣陪父母度假時，在機場被媒體拍到。馬唯中目前已懷孕7、8個月，預產期就在明年初。

馬唯中與曾當過時尚男模的蔡沛然2013年3月9日在圓山飯店設餐宴，後來才知道是正式婚宴，當時非常低調。同年7月，馬唯中回台時就曾傳出懷孕消息，但身材依舊，看不出懷孕跡象。

(中時電子報)