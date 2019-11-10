大女兒馬唯中懷孕7、8個月 馬英九超開心 21:382019/11/10 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬唯中(右圖)和夫婿蔡沛然(左圖)傳出好消息。(摘自SCOOPMODELS.COM網站、本報資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九終於如願當阿公了！他的大女兒馬唯中和夫婿蔡沛然傳來好消息，馬得知此消息，非常開心。 據《聯合報》報導，馬唯中和夫婿蔡沛然結婚7年，定居香港。夫妻倆回台灣陪父母度假時，在機場被媒體拍到。馬唯中目前已懷孕7、8個月，預產期就在明年初。 馬唯中與曾當過時尚男模的蔡沛然2013年3月9日在圓山飯店設餐宴，後來才知道是正式婚宴，當時非常低調。同年7月，馬唯中回台時就曾傳出懷孕消息，但身材依舊，看不出懷孕跡象。 (中時電子報) #馬英九 #馬唯中 也許您會感興趣 推薦閱讀 北院審三中案 馬英九再度親自出庭 10:092019/11/06 社會 三中黨產交易開庭 馬律師：黨主席僅原則指示 11:432019/11/06 社會 吳子嘉誣指馬英九收10億獻金 判賠160萬元 16:002019/11/06 社會 三中交易當天與馬會面 扁：未觸及交易案 19:592019/11/06 政治 綠營出手打韓了？網曝驚人目的竟是為了... 15:472019/11/07 政治 馬英九：蔡英文是最會自我感覺良好 19:142019/11/08 政治 打臉韓國瑜？馬稱任內就有規畫潛艦國造 10:122019/11/10 政治 馬英九出席活動 李佳芬到場即快閃離開 11:302019/11/10 政治 與李佳芬破冰握手 馬英九：這有什麼稀奇？ 12:202019/11/10 政治 白白胖胖不是我!林右昌：連戰、馬英九才是 12:582019/11/10 政治 政治熱門新聞 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 韓粉直擊蔡造勢場 網傻眼竟發現一大包一大包... - 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 花蓮》蔡政府執政下危機感 張善政證實韓副手說 - 政治 「就是張善政」 近韓人士爆找副手內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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