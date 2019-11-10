舒子晨（Nikita）10日舉辦新專輯《RED ANGEL》簽唱會，她過去從《大學生了沒》出道，昨邀前輩阿Ken和好友小賴到場力挺，阿Ken送上禮物「車尾燈」，祝福：「希望子晨一直跑在最前面，又強又快，大家都追不到妳的車尾燈。」並透露日前去汽車材料行，購買車尾燈，發現太大了，還詢問店員是否可加背帶，自虧：「得到許多店員的白眼。」

他最後自己加工綁上背帶，Nikita當場背在身上，笑說：「真的很有創意。」而她的好友小賴祝賀：「希望子晨可以唱進小巨蛋。」豈料Nikita自嘲：「可是我只有3首歌。」阿Ken則打趣：「慢慢累積，前2天小哥剛封麥，（小巨蛋）會有一些空位。」

Nikita近來因發片宣傳期，壓力大，幾乎每天都吃不下，體重從53公斤直掉到47公斤，在台上賣力唱跳新歌〈RED ANGEL〉，下台後頗喘，笑說：「有點腳軟。」此外，她的高齡90歲阿嬤、媽媽、弟弟都到場支持，讓她十分感動。

(中時 )