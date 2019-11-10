網紅米砂9日發影片公開6點聲明，並透露曾為孫安佐拿掉小孩，對此孫安佐經紀人陳柏成回應，「這些東西對我們來說都是假的，人紅是非多。」他透露孫安佐團隊目前會整理相關證據，下周與律師洽談，再決定下一步方向。

米砂與孫安佐傳出男女關係曖昧，事件延燒多日，就算傳出孫安佐另有女友的消息，還是無法止血，甚至出現女方為孫安佐墮胎的傳聞，狄鶯一度出面闢謠，對外喊話「胡說八道絕對提告」，但風波並未平息，米砂9日在影片中直指為孫安佐拿掉小孩，對此孫安佐經紀人陳柏成無奈表示，「這些東西對我們來說都是假的，因為根本就沒有這件事情，是對方來蹭我們家熱度而已。」

網紅米砂（右）推算墮胎時間，吐心聲「只和孫發生關係」。（左圖摘自米砂臉書、右圖中國時報資料照）

經紀人陳柏成透露，「這些都是子虛烏有，現在就是對方怎麼講隨便她，但我們會整理一切東西，下禮拜會去跟律師談，再決定方向。」至於孫安佐目前心情如何，經紀人平淡回應，「沒有怎樣，因為這就是假的事情，人紅是非多，什麼事情都有可能。」

(中時 )