北京首鋼的連勝氣勢完全無法擋！續在北京五棵松體育館主場作戰的北京，10日靠著林書豪貢獻本季新高27分，外加7籃板、6助攻，最後以115比104力退青島雙星，搶下開季4連勝，至今未嘗敗績，北京下一戰13日前往客場遭遇深圳。

林書豪從比賽一開始，就展現強烈進攻欲望，個人單節3投3中、4罰中3，包辦9分與2助攻，協助北京打完首節，取得32比28領先，來到次節，林書豪領軍北京打出10比4攻勢，一度擴大領先到10分，不過青島馬上重新追近。

幸好漢米爾頓挺身而出，頻頻在籃下單打得手，也讓北京打完上半場，取得61比48領先，林書豪半場拿下13分、3助攻與5籃板；北京雖在第3節一度領先到15分，卻遭青島打出10比2小高潮再次追上，就是不讓北京輕易拉開。

可是林書豪率先完成「三分打」，又在三分線外出手被犯規，青島總教練吳慶龍被吹技術犯規，豪哥一口氣連續罰進4球，帶起北京20比6猛攻，北京轉眼擴大領先差距到20分以上，前3節打完，北京已經取得94比74大幅領先。

沒想到北京末節又遇亂流，讓青島趁機縮小落後差距到個位數，幸好劉曉宇接連投進3顆三分球，及時幫助北京穩住戰局，更充分頂替林書豪不在場上時的位置，打到讀秒階段，北京總教練雅尼斯重新換上豪哥，也把勝利順利留住。

林書豪雖把本季得分續推新高，全場投20中8，含三分球投3中0的手感只算勉強及格，漢米爾頓也摘19分，劉曉宇16分；青島則以亞當斯25分最高，上季SBL年度助攻王林韋翰並未受到重用，只打9分鐘，貢獻4分、1籃板。

(中時電子報)