英國皇家海軍陸戰隊員備役軍人理查‧布朗寧(Richard Browning)是個發明家，他打造的噴氣動力服「戴達洛斯 馬克1式」(Daedalus Mark 1)外骨骼裝甲，為他贏得了「現實的鋼鐵人」美譽，如今他再為飛行服的肩部加裝步槍塔，使成品更更類似於鋼鐵人的好友羅德上校(James "Rhodey" Rhodes)的「戰爭機器」(War Machine)盔甲。

任務與目的(task and purpose)報導，10月7日發布的YouTube影片顯示，布朗寧在自己的裝甲右肩上，安裝一支自動步槍塔，而且槍塔能夠隨著頭盔的方向，自動轉向槍口位置，與武裝直升機的砲手自動控制砲塔是同樣的技術。

這把槍是一把BB槍，但是布朗寧仍然仔細的安裝發射系統，使他可以邊飛行邊射擊，他明確表示，添加武器僅出於娛樂目的，不過這仍然是技術革新，肩部槍塔是由3D列印專家工程師布魯頓(James Bruton)。

Jet Suit Head Tracking Shoulder Turret

布朗寧這近幾個月以來，都在測試噴射鋼鐵衣的性能極致。6月，他與「流言終結者」亞當薩維奇(Adam Savage )合作，用鈦金屬3 D列印，打造一套防彈盔甲，而且仍然能夠成功飛行。

7月下旬，他從皇家海軍的達舍爾號巡邏艦(HMS Dasher,P280）進行了一次簡短的測試飛行，使用他的6具渦輪發動機起飛，然後降落較小的橡膠摩托艇。海事指揮官克里斯·霍（Chris Haw）說： 「這是在探索如何鋼鐵衣的水面機動性能，以及現有的所有不同技術向前發展 。」

這是否意味著皇家海軍陸戰隊將會開始將引進武裝化的噴射服與鋼鐵衣?可能還為時尚早，但是投資夢想本身就充滿樂趣，看到漫畫想像出現在現實生活中，也是一種科技研發的摸索。

(中時電子報)