小金門（烈嶼鄉）日前發現對岸大陸漂來的死豬，農委會證實檢出非洲豬瘟，還好全鄉8家養豬場採樣送檢，結果均呈陰性反應。 縣府今（10）日晚間宣布解除管制小金門活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門的禁令。

本月6日下午，小金門「將軍堡」海灘附近，發現1頭漂流死豬，縣防疫所緊急焚化銷毀及採樣送驗，結果檢出「非洲豬瘟」病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％。

該所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，基於維護產業安全，也由縣府依〈動物傳染病防治條例〉第28條規定執行烈嶼鄉活豬、生鮮豬肉及產品的管制措施。

該所並在昨天下午完成全鄉8家豬場全面訪視，並採取120頭次血液送樣監測，當晚21：30送達農委會畜衛所進行檢測，今天晚間接獲通知，確認非洲豬瘟檢測結果均為陰性反應。縣府也即刻解除管制，恢復烈嶼鄉豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品產銷運作。

(中時 )