新人樂團noovy將推出首張創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，4位團員平均年齡21歲，其中貝斯手Jacob是新加入的成員，原擔任貝斯手的JK則重拾熟悉的吉他，加上主唱Shawn和鼓手Mark。團員個性截然不同，興趣也很廣泛，他們表示近來私下都是靠著Mark領養的貓來維繫感情，樂當貓奴。

Mark表示4個月前領養了一隻乖巧又愛撒嬌的公貓，取名「襪襪」，他們一有空就到Mark家報到，分工合作幫襪襪搔脖子、梳毛、按摩腳掌、餵食、玩丟接球，讓襪襪享齊人之福，一旁經紀人打趣說：「應該會有粉絲想要投胎當襪襪，天天被noovy伺候。」

而noovy先前首次練團，默契十足，僅花2個多小時便合寫出一首完整的歌〈加多寶〉，靈感來自於Jacob的中文名字羅加多。noovy已組團5年，他們當初僅讀高中的大男孩，組團後以青春洋溢的初生之犢之姿，前往日本發展，跨越語言障礙，從零開始，靠著街頭發千張傳單、兩年內走遍日本大小城市超過250場live巡演，現挾著先前在日本3年磨練實戰的經驗，正式宣告回歸華語樂壇。

(中時 )