去打工度假也丟了台灣人的臉！一名網友爆料，自己是剛到日本奈良一間青年旅館打工度假的菜鳥，但遇上了三名台灣女生不但做事不用心，竟然還在班表排完後，馬上告訴老闆隔天不做了，即使老闆嘗試與他們溝通，對方卻還是堅持走人，讓這名老闆忍不住落淚。

原PO表示，其中一位台灣女生因為疏忽而導致客人沒客房可住，不得已之下，老闆只好退費並賠錢給客人，然而這對日本人來說非常要不得，但這名出包的女生竟回答，「我就沒有看到嘛，你要我怎麼辦？」讓原PO十分傻眼。

原PO繼續補充，這還不是最過分的，這三名台灣女生才來不到一星期，就到大阪找了另一份工作，「昨天班表都排出來了，他們卻今天馬上告訴老闆不做，並且不打算將原本班表做完」，即使老闆跟他們溝通也無效，還因此哭了出來。

由於原PO實在看不下去因此加入勸說行列，不料，這三名台灣女生竟回應，「反正我就是爛！我就是壞人啊！你們也不能拿我怎麼樣。我以前在台灣也常常做白工，我現在就要這樣！」即便原PO告訴他們這樣會害的台灣人很難到日本找工作，對方還是堅持，「沒辦法啊！我就這麼爛啊，她們找不到不甘我的事。」

為證明所言不假，原PO也附上老闆臉書。（摘自Dcard）

原PO最後還附上老闆的貼文來證明所言不假，底下有很多網友看到後忍不住留言，「丟臉到家，想賺錢去躺著賺好嗎」、「爛到爆，幹嘛不在家好好當公主就好」、「拜託請公布名單，不要妥協姑息養奸」、「好丟台灣人的臉」、「拜託公開他們，讓他們知道事情嚴重性」。

(中時電子報)