玻利維亞因總統莫拉萊斯涉嫌選舉舞弊，觸發國內大規模示威，更有多個城市的警員宣布倒戈，投向示威者陣營。負審核選舉結果的美洲國家組織（OAS）周日（10日）公布調查報告，指選舉投票系統遭「明顯操縱」，建議重新舉行大選。莫拉萊斯其後宣布，將重新舉行大選。

根據東網報導，OAS初步報告指，選舉投票存在嚴重違規行為，以至無法核實結果，認為當地政府必須深入調查對電腦系統的大型操縱。報告又指，從統計數據上看，莫拉萊斯不太可能獲10個百分點的絕對勝利，並建議當局以新的選舉機構展開下次投票。

由上周五（8日）開始，玻利維亞多個城市的警員宣布倒戈；至翌日，位於行政首都拉巴斯的總統府出現相同情況，一批不滿政府的警員面對示威者時，突然撤離總統府至附近的警局，只餘下少數警員駐守。示威者成功走到總統府門前，但莫拉萊斯當時並不在內。

反對派呼籲士兵跟隨變節警員的步伐，軍方同日發表聲明，表示永不會與人民對抗，指他們的職責是確保和平、共存及國家發展。國防部稱，無意派士兵取代警方執勤。

與此同時，示威者闖入拉巴斯一間國營電視台及一間電台的辦公室，下令40多名職員離開，指控他們為莫拉萊斯服務；現時兩台只播放音樂。莫拉萊斯批評：「他們宣稱捍衞民主，但他們的行為如同獨裁政權。」他透露也有一間農民工會的電台被攻佔。

為了平息亂局，莫拉萊斯早前釋出善意，提出立即與國會的反對派政黨對話，惟反對派領袖之一的前總統梅薩拒絕。莫拉萊斯指有暴力團體發動政變，威脅民主及憲法秩序。

(中時 )