金曲歌王蕭敬騰（老蕭）、金曲歌后徐佳瑩（Lala）、宋念宇（小宇）、及「老鷹三少」畢書盡（Bii）、陳彥允、李玉璽及張鈞甯以代言人的身分，10日一同參加「雙11PChome來了演唱會」，Bii、李玉璽、陳彥允時隔3年合體唱新歌，一開場分別帶來〈基因決定我愛你〉、〈我們青春〉等，隨後一起唱新歌〈Be the One〉、〈勢在必行〉，嗨翻全場。

3人坦承這次合體演出，滿緊張，日前還特地找老師上課練習，李玉璽說：「剛開始練習時可能彼此還是有點生疏，但run了幾次就比較能找到感覺。」他們透露現最有默契是每次練唱時都有人感冒，「我們還是互相鼓勵、叮嚀對方，希望把最好的一面呈現給觀眾。」談彼此默契？他們謙虛說：「60及格分。」

Lala在台上飆唱〈你敢不敢〉、〈LOVE〉等，她自認網購愛用者，已購入一台2萬多塊的吸塵器，最近考慮買氣炸鍋，日常最常網購衛生紙，「不管多晚訂，隔天就會送到」，她今年跨年將在家鄉台中演出，預告有安排的驚喜內容，至於服裝尺度，她打趣：「那不是我的強項。」

而老蕭昨擔任壓軸演出，一連唱熱唱超過30分鐘，包括〈讓我為你唱情歌〉、〈阿飛的小蝴蝶〉等，談到網購經驗，蕭敬騰表示最愛買新奇生活用品，笑說因容易被廣告用語吸引，「曾經買過號稱洗車時不會傷車、還有極強的吸水力的洗車巾，結果買回來被家人嫌說很難用。」

徐佳瑩出席活動，賣力嗨唱。（盧禕祺攝）

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