ITF 2019台北國際旅展邁入第3天，整體人潮較去年(2018)成長2~5%，旅展第4日適逢「雙11」，多家業者將推出限量優惠繼續刺激買氣，如來回飛機1.1折、團費買1送1、餐劵1111元等超低折扣，讓民眾在最後一天買到賺到。

誠品行旅「In Between之間」餐廳首次推出「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」的快閃優惠，早上11點11分起每張1111元，下殺37折，限量111組、每人限購2組。華國大飯店當日只要購買任一品項方案，即可已1111元加購「牛排館美國特級肋眼牛排8oz餐劵」，相當於5折購入。

「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」雙11限定1111元，名額有限。(圖/誠品行旅提供)

東南旅行也有多款限量優惠「泰國跨年團12月29日出發5天4夜」每位1.1萬，現省近4000元；每位1萬7900元的「越南芽莊5天」更可買1送1，2人同行萬元有找；德國、克羅埃西亞團更直接減1.1萬，折抵後德國9天團費團費4萬2900元，克羅埃西亞10天團費含稅4萬8900元。

越竹航空於旅展期間推出的優惠票價，吸引民眾熱烈搶購。(圖/越竹航空提供)

越竹航空直接推出台北直飛峴港來回機票瘋狂下殺1.1折，11點11分開搶2020年1月10日出發的6天來回機票只要1111元(未稅)，只限11個名額，有計畫去越南旅遊的民眾可趁機搶購。位於宜蘭礁溪中天溫泉渡假飯店的雙人湯屋擁有28坪空間、露天泡湯，同樣於11點11分限量搶購「雙人湯屋饗食劵」1111元即可入手，原價2800元大約39折，僅有11個名額，票券不限假日，可使用至2020年5月底，搶低價就趁現在。

雙人湯屋具有28坪空間，高樓層且隱密性佳。(圖/中天溫泉渡假飯店提供)

(中時 )