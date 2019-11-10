變態男假問路真襲胸 女子摔倒送醫 22:512019/11/10 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣36縣道朴子、鹿草交界處附近，今天晚上7點多發生一起疑似假問路真襲胸事件，年約30歲的翁女疑因驚嚇連人帶車摔傷，送往嘉義長庚醫院救治，警方目前正全力追緝兇嫌中。 據了解，案發地點接近台南改良場朴子分場附近，人車稀少，翁女騎車由鹿草往朴子方向，途中遭1名男子攔下問路，孰料該男卻做出襲胸動作，隨即離去，翁女則受到驚嚇連人帶車摔倒。 (中時 ) #朴子 #襲胸 #鹿草 #驚嚇 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹炭變黑鑽 台南龍崎年賺500萬 04:102019/11/06 地方新聞 陳佩琪爆對小英的恨永生難忘 柯P驚嚇 11:192019/11/06 政治 球迷的聲音我們聽到了 台南戶外轉播12強棒球賽移至廣場 14:332019/11/06 生活 幼兒園小小廚師做傳統美食助弱勢 16:252019/11/06 生活 柱組總統級團隊 高思博任總幹事 04:102019/11/07 地方新聞 林志玲祕籌婚事 林爸裝傻不知 11／17台南宴客 04:102019/11/07 娛樂新聞 林志玲婚宴選在南美一館？文化局長稱辦桌不適合 13:312019/11/07 娛樂 地表最LOCAL開箱 台南傳統藝術比賽11月16日登場 19:232019/11/07 生活 新光三越天母、台南2店 周年慶首日業績、人潮創新高 22:162019/11/07 消費 林志玲婚宴 看上古蹟南美館 04:102019/11/08 地方新聞 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 女友閨密情殤醉茫茫 男子垂涎扒光衣褲硬上 - 社會 16歲少女警署內遭輪姦懷孕？港警回應了 - 社會 辣妹一夜情遭偷拍裸照 渣男LINE轉傳上百人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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