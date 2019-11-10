嘉義縣36縣道朴子、鹿草交界處附近，今天晚上7點多發生一起疑似假問路真襲胸事件，年約30歲的翁女疑因驚嚇連人帶車摔傷，送往嘉義長庚醫院救治，警方目前正全力追緝兇嫌中。

據了解，案發地點接近台南改良場朴子分場附近，人車稀少，翁女騎車由鹿草往朴子方向，途中遭1名男子攔下問路，孰料該男卻做出襲胸動作，隨即離去，翁女則受到驚嚇連人帶車摔倒。

(中時 )