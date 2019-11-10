國民黨總統參選人韓國瑜透露已經找到副手，明天早上就會對外界公布，媒體爆料副手就是韓國政顧問團總召張善政，韓國瑜被問到此事僅回4字，「不是禿頭」。

韓國瑜日前曾提及副手條件，「頭髮一定比我多，不是個禿子，而且一樣熱愛中華民國、有責任感、對台灣土地願意奉獻犧牲、有國際觀、有強大治理能力。」張善政今天已證實就是他。

副手就是張善政的消息提前曝光，韓國瑜對此指出，「不是禿頭」，但並沒有正面回應。

(中時電子報)