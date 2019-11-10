民進黨新北市第12選區立法委員參選人賴品妤今（10）日下午在瑞芳龍巖宮舉辦首場座談會，透過小型論壇形式，與當地青年深度交流返鄉經驗，以及推動地方創生的各種機會與可能面臨的挑戰。雖然出席以返鄉青年為主，當地幾位里長、旅宿經營者、地方文史工作者等天也都參與其中。

立委余宛如開場時提到，自己擔任立委之前就已特別注重新創、青創的發展與困境，對青年產業政策，其實都很關注。尤其今年是台灣地方創生元年，蔡英文政府已經有具體政策方向和措施，要整合各部會資源全力推動。

賴品妤表示，在參選前的確和青年創業、產業發展有些距離，但是因為過去在國會協助法案的經驗，當自己在實務上發現的問題，其實很快可以在法規面、政策面上找出解決方法與改進方向。

她也說，藉由深度交流的論壇，很希望能夠更了解青年返鄉、地方創生面臨到的困境。賴品妤說，未來進入國會繼續推動國家重要的政策方向，讓高齡化鄉鎮投注青年的創意活力，讓台灣十年、二十年之後是完善、友善的未來社會。

與會青年則詳細說明，以九份為例，就觀察到過去許多的一般生活機能、在地長者的娛樂休憩場所像是昇平戲院，都因為人口大量外流而停止營業。另外四鄉鎮在觀光結點間的交通運輸連結、營業用變更地目法規限制等等，更需統整地解決。與會來賓也表示，希望不是只有更多的計畫書、結案報告書，每一季、每一年從頭來過，人來過又走，就算是資源曾經進來過，卻還是對地方而言沒有累積。

賴品妤表示，在這些人口流失嚴重、年輕人外移嚴重的地方區域，要用地方創生的模式希望可以改善、解決，最重要的是能夠永續，而不是炒短線的進場卻「船過水無痕」。

最後，她也強調，自己的選區，尤其瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，其實每一個區域，甚至每個社區都可能會有完全不同的適宜方案，而不是同一套過時的文創樣板模組就全國適用。未來她將會更「接地氣」、「有效率」的解決推動地方創生的任何挑戰。

(中時 )