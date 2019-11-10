2020年總統大選，國民黨、民進黨正副總統參選人幾乎底定是韓國瑜張善政對上民進黨蔡英文賴清德。不過，從兩黨造勢場可以發現，目前民調領先的蔡英文，造勢組織動員人數再多，人氣熱度卻遠不如民調落後的韓國瑜。

根據《中評網》報導，近一個多月來，民進黨造勢場合有幾個共同特徵，首先是統一有秩序，台下一字整齊排列的座椅、一樣顏色的旗幟，每個參加造勢的人都固定坐在自己的位置，毫無人群穿插擁擠的凌亂畫面。

第二個便是大規模的組織動員，無論是蔡英文在台南，甚至在雲林的造勢場，都可以看到數十輛大型遊覽車出現在會場，接送參與造勢的群眾。雖然韓國瑜也不例外，但是不同的是，綠營的造勢場合，群眾幾乎十之八九都是組織動員前來，鮮少自發自動前來響應。

第三，在民進黨造勢場可以發現，當台上政治人物吹噓政績，聲嘶力竭的重彈守護台灣的老調時，台下群眾除了間歇性的揮旗叫好，大多數時候竟是面無表情，反應冷淡。

《中評網》指出，從以上觀察可以得到結論，民進黨從蔡英文取得執政後，選舉開始脫離早期民進黨的草根性質，取而代之的是，統一有秩序的場面和大規模組織動員；相反，韓國瑜造勢場群眾具有濃厚庶民特色和高度熱情。這似乎可以看到民心所向。

(中時電子報)