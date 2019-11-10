俄羅斯「觀察報」(Vzglyad)引用大陸新浪的報導，2019年11月3日，在日本海上空發生了一起美國F-35戰機攔截俄羅斯Tu-160超音速轟炸機的事件，Tu-160突然加速，立即超越了兩架在旁攔截的美國F-35戰鬥機。

據報導，一架俄羅斯Tu-160「白天鵝」戰略轟炸機於11月3日，在日本海上上空進行例行的飛行任務，然後有兩架可能屬於駐紮日本的美國空軍F-35戰機，起飛與它隨行，這時俄羅斯轟炸機突然加速，點燃了後燃器立即超音速，達到2.05馬赫。

根據該篇報導，兩架F-35A戰鬥機也隨即加速，但已為時已晚，儘管F-35的雷達仍能檢測到Tu-160，但飛行員已經無法目視，只能在雷達上看著它愈離愈遠。

F-35是當今最先進的戰機，不過並非以速度見長，極速只有1.65馬赫。(圖/美國空軍)

兩架飛機的極速性能有一段明顯差距，雖然Tu-160重達110噸，但是它的最高速度可到為2.05馬赫，是現役軍機中，體積最大的2馬赫飛機。至於13噸的F-35A，並沒有追求高速度，它的極速僅有1.6馬赫。

圖波列夫(Tupolev)的Tu-160，是一款超音速、可變後掠翼的大型戰略轟炸機。北約將其稱為「海盜旗」(Blackjack ，也譯作黑傑克)，是現役最大最重的超音速轟炸機，雖然與美軍B-1B外型類似，但是B-1B的極速為1.25馬赫，體積也是Tu-160較為龐大，是有史以來最大、最重的可變後掠翼飛機。

該飛機於1987年開始服役，不過隨著蘇聯經濟困難，到1991年解體，無法有效大量生產，直到2008年後，全球油價上揚一波，俄羅斯經濟好轉，才有餘力再開生產線。截至2016年，俄羅斯空軍部隊（RuASF）已有16架Tu-160，並且對電子系統進行升級，稱為Tu-160M，第一台升級的Tu-160M已於2014年12月交付。

(中時電子報)