關曉彤素顏拍廣告，驚現超深黑眼圈。（圖／翻攝自微博）

22歲大陸女星關曉彤長相甜美、氣質清純，有「國民閨女」的稱號，2年前和男星鹿晗公開認愛，一度癱瘓微博，也成為許多女粉絲羨慕的對象，近日網上則流出一組她頂著素顏拍攝的廣告照，但卻因為超深黑眼圈意外造成熱烈討論。

微博近日流出一組關曉彤的最新廣告照片，畫面中的她脂粉未施，肌膚看來有點蠟黃，尤其黑眼圈相當明顯，整個人似乎有些憔悴，讓不少網友看傻眼，直呼「感覺精神很差」、「修圖師不修圖的嗎」，不過也有人表示「素顏這樣已經很不錯了」、「狀態不好還是打趴一堆人好嗎」。

關曉彤大方自嘲黑眼圈。（圖／翻攝自微博）

而關曉彤工作室隨後便發文說明：「此次廣告拍攝希望追求極度自然的效果，所以妝容全部以素顏為基礎，以呈現更趨近於『自然』的效果。」透露該組照片為當天工作人員對著顯示器拍攝的無修圖，並表示抱歉，讓關心愛護曉彤的各位擔心了。

另外，關曉彤對於此事也很豁達，直接放出自P黑眼圈的照片，大方笑說：「雙十一熬夜買東西黑眼圈又要加重啦」，高EQ反應受到不少好評。

(中時電子報)