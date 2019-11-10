居高不下的房價、遲遲不漲的薪水，一直是台灣年輕人的憂慮。對此，就有網友在PTT上好奇發問，「無殼蝸牛為什麼不去基隆淡水買房？」他隨意找了基隆一間40坪三房二廳的電梯大樓，要價僅436萬元為例，好奇問說：「只有信義計畫區均價10萬一坪才是符合買房正義嗎？」問題一出後，立刻吸引許多人熱烈討論。

針對台灣居高不下的房價，居住正義改革聯盟4日時開啟夜宿東區5天活動。對此，有網友在PTT發文，他稱自己不能理解「無殼蝸牛為什麼不去基隆、淡水買房？而要去台北市忠孝東路上面搭帳篷（抗議）？」

原PO舉例表示基隆一間40坪、三房二廳的電梯大樓，在房屋交易網上僅開價436萬元。估算付完總價2成約87萬元頭期款後，剩餘房貸僅需每月支付1萬1944元，原PO認為這樣子「房貸比在台北市租房子還便宜」，讓他納悶為何無殼蝸牛不選擇在基隆置產。原PO不解發問：「難道無殼蝸牛眼中，只有台北市精華區才能住人？只有信義計畫區均價10萬一坪才是符合買房正義嗎？」

文章一出後，立刻引起其他網友討論，有人跟著原PO諷刺，「居住正義就是要在我公司附近買得起房子」、「沒實力又想學成功人住好房阿，無解～」、「不是買不起房子，是想要的房子買不起」、「上一代辛苦存錢犧牲娛樂買房子，結果新世代又要出國玩樂又要住精華區」」。

但也有人提出不同看法「淡水還不錯啊 除了上班很痛苦外」、「確定淡水便宜?」、「基隆淡水光是天氣就讓人…」。

(中時電子報)