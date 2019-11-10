新北市海山警分局結合板橋區宏翠里在板橋區宏翠里活動中心辦理銀髮族「反賄反毒防詐宣導」研習活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局結合板橋區宏翠里在板橋區宏翠里活動中心辦理銀髮族「反賄反毒防詐宣導」研習活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局結合板橋區宏翠里在板橋區宏翠里活動中心辦理銀髮族「反賄反毒防詐宣導」研習活動，期提升與會民眾安全常識及自我保護之概念，參加民眾非常踴躍熱絡。

海山警分局偵查隊承辦人員配合警察大頭娃娃，前往社區宣導，精心準備多功能魔術頭巾及多功能涼感巾，有奬徵答認真聆聽之民眾，彙整分享假冒公務機關詐騙、猜猜我是誰、拍賣購物詐騙等詐騙手法及因應作法、各級毒品介紹及新興毒品種類、對人體危害情形及因應判讀，另為提升宣導成效，與現場民眾模擬演練拍賣購物解除分期付款各類詐騙情境，多元體驗及活潑互動，現場民眾身歷其境，反應熱烈、用心吸收體會因應作為。

因應2020年1月總統及立法委員選舉，特別提醒大家，記得依期前往投票，公平公正公開選出清廉有熱忱的候選人，拒絕買票、拒絕收賄，檢舉賄選全民一起來。

海山警分局長林溫柔提醒，網路購物風險多、ATM沒辦法解除分期付款、小心查證165、注意防範新興毒品、你買票我爆料、大家一起淨化選前治安，海山警分局打擊犯罪不遺餘力，惟警力有限民力無窮。

希望全民一起加入打撃犯罪行列，共同協助維護治安、防制賄選、毒品及詐騙事件，如發現可疑賄選、吸食、販賣、製造、持有毒品情資或可疑車手之對象請立即撥打110報警，共同淨化社會治安！

(中時 )