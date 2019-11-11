隨著氣溫的逐漸降低，不少人的皮膚就出狀況了，有的人是癢得受不了，有的人則是乾燥脫皮令人困擾，只好拚命擦乳液等保濕產品，不然就是到皮膚科門診求救。

台灣雖然屬海島型國家，氣候偏濕，但是每到秋冬，濕度還是會大幅下降，導致好不容易擺脫夏季悶熱潮濕所造成的濕疹，或是黴菌所引起的皮膚疾病，卻又出現乾癢難耐的冬季濕疹等皮膚毛病。

長庚紀念醫院皮膚科主治醫師楊志勛表示，天冷最常見的3大皮膚疾病分別為：

1、冬季濕疹：冬天皮膚科門診第一名

冬季濕疹又稱為乾性濕疹，正式名稱為缺脂性皮膚炎或乾燥性皮膚炎，可別被濕疹兩個字誤導了。

冬季濕疹事實上是與皮膚缺少水分跟油分所造成的皮膚症狀有關，與夏季濕疹的成因剛好相反；冬季濕疹主要是因為冬天天氣乾燥，皮膚表皮的皮脂腺功能變差，導致皮膚裡的水分隨著空氣而蒸發。

再加上天氣一冷，很多人愛泡湯或洗很燙的熱水澡，熱水又容易把表皮的油分給洗掉，原本皮膚上的油脂就是用來避免皮膚水分快速蒸散，一旦油分被洗掉或分泌量減少，就會讓皮膚很乾燥，引發乾癢、抓到脫屑破皮。

楊志勛認為，冬季濕疹患者只要減少洗澡次數，不要使用去脂力強的清潔產品，也不拿清潔刷具來刷洗身體，並且要避免泡熱水或是洗很熱的熱水澡，才能減少洗去過多皮膚油脂、導致油脂不足的情況，皮膚乾燥的症狀就能獲得改善。

不過，如果還是想要泡澡的話，可以趁著洗完澡，身體還保有水分的時候，馬上擦保濕乳液等相關保濕保養品，不怕油膩感且皮膚過度乾燥的人，可選擇綿羊油、凡士林等保養品，更能補充皮脂腺分泌不足的狀況。

此外，最好避免在秋冬季節進行去角質的動作，因為角質層具有防止水分流失與保持濕潤的效果，因此角質層不健康也會影響皮膚的保濕功能，如果在乾燥的天氣去角質，只會加速皮膚水分的流失，就會越去角質皮膚越乾燥了。

2、乾癬：全台至少有200萬名患者

乾癬又叫牛皮屑、銀屑病，是一種免疫系統異常的疾病，是無法根治的。主要是患者體內的T細胞變得異常活躍，原本T細胞是在保護身體免於感染和罹患疾病，但當它出現異常活躍，就會引起其他的免疫反應，導致乾癬症狀的發生。

台灣目前至少有200萬名患者，每到秋冬季節都深受其害，一旦發病，皮膚會出現紅色斑塊，伴隨銀白色脫屑，並且會有乾癢、疼痛等不適症狀，好發在頭皮、膝蓋、手肘、下背部和臉部等部位；另外，還有些患者會伴隨乾癬性關節炎等合併症。

由於乾癬是一種免疫疾病，因此如果處於壓力過大的狀態或是熬夜把生活作息打亂、冬天亂吃補品等刺激性飲食，都容易誘發乾癬的發作，應該盡量避免。

想要舒緩皮膚的不適症狀，乳液等相關保濕產品是必備的，一天可以多擦幾次，能幫助乾燥肌膚的保濕與修復。如果還是很不舒服，也可以試著局部冷敷，當然平常保持作息正常，少喝酒或攝取刺激性的食物，都能避免皮膚症狀加重。

3、凍瘡：末梢血液循環差

凍瘡是冬天因為零度以上的低溫所產生的皮膚傷害，至於零度以下的低溫所造成的皮膚紅腫熱痛則是凍傷，因此凍瘡與凍傷是不一樣的。

凍瘡通常好發在手指、腳趾及耳朵、鼻子等末稍神經之處，因為在濕冷的環境下，尤其當溫度突然下降或嚴寒時溫度突然回升的低溫潮濕的環境，最易引發未稍血管收縮，導致末端皮膚細胞缺氧壞死，產生紅腫或出現紫紅色、紫藍色斑片，嚴重時，還會長水泡或潰瘍，可能會有發癢、灼熱感或疼痛感。

做好保暖是首要工作，但即使穿上保暖衣物，也不代表就不會產生凍瘡，因為血液循環不好的人，皮膚還是可能抵擋不了低溫所造成異常反應。

建議冬天不妨可以常常泡湯或是泡腳，保持手腳的血液循環順暢，讓末稍部位溫暖；另外，平時就要保持運動的習慣，也能夠促進血液循環、改善末稍血管的功能，同樣可以減少凍瘡發生的機率。

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(中時電子報)