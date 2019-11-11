現今社會的家庭人口普遍單薄、煮多吃少下，但不少家庭仍習會滷一鍋肉或煮一鍋菜，可能一連吃好幾天，一樣也是在吃剩菜，台北郵政醫院營養師黃淑惠說，與其試圖改變吃剩菜的習慣，不如透過更快速簡單的烹煮模式來改善吃剩菜問題，也更能攝取到足夠的營養，並維護飲食安全。

多數人都不喜歡吃剩菜，但剩菜的產生關鍵就在於吃飯的人少，卻要花不少時間在烹調上。黃淑惠強調，只要將主菜食材做成熟食後分裝冷凍起來，就可以縮短後續的烹調時間。

雖然分裝冷凍也可以延長食物的食用期限，但不代表永久保鮮，黃淑惠指出，一般冷凍肉可以保存一個月時間，拿出來解凍加熱時務必要全部煮滾，因為肉類孳生的細菌例如肉毒桿菌素，就必須煮沸才能有效滅菌；但有些人認為稍熱一下就可以吃了，其實這些肉類中的細菌並沒有完全消滅，很可能吃下肚就會造成細菌性的食物中毒。

分袋包裝冷凍必須做到完全密封，才能避免細菌滲入，冷藏也一樣要做好密封，最好是使用密閉的容器包裝，即便是碗盤上的保鮮膜，都必須確定將整個碗盤完整密封。

最重要的是，放置於冷凍庫的食材容器一定要加蓋，如果只是拿個塑膠袋隨意打包冷凍，還是會有縫隙讓細菌滲入。

但與其花時間去熱剩菜，黃淑惠建議，不如把已煮熟冷凍的牛肉、雞肉等主菜類解凍，加點蔬菜烹調，就能「變身」為一道新菜、一碗粥或湯麵，都比吃剩飯、剩菜更能兼顧口感和健康。

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(中時電子報)