日本一名男子逛色情網站，發現一名賣淫女神似自己女友，引發他高度懷疑，刻意點了該名女子開房。最後答案揭曉，讓該名男子懊悔不已。

日前日本論壇上一篇文章引發熱議。PO男子表示，他上網逛風俗店，赫然發現一名小姐，不論是髮型、衣服，甚至居住區域等個人資料，都超像女友。據星島日報報導，巧合的是，他與女友的約會也突然被取消，讓他疑心大起，決定要「親自驗證」，因此打電話指定與該名小姐到飯店開房。

男子更自述赴約前心情：「我一想到如果真的是女友在做這行，就覺得噁心到想吐」。不過事實證明，赴約的並非男子女友，男子還說跟對方什麼都沒做就離開了。日男表示「親自驗證」後放下心中大石，卻也猶豫要不要告訴女友此事。

對於男子愚蠢的行為，其他網友紛紛大罵，「對女友不信任就算了，還對她不忠貞！」有人則勸，「還是不要告訴女友比較好吧，她聽了會很難過的」，而男子看完留言後表示：「感謝大家的建議，我知道我有多蠢了」。

(中時電子報)