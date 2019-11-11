醫療用品講究就是要個人專屬，若成本考量需要共用，基於衛生也通常要「一次性」的防護。有位女大生，因需求量很大，就自備一枚自己專用的「耳套」，不料有次帶回家放書桌上，竟遭老爸眼冒金星，興師問罪做了什麼壞事？原來此「套」非彼「套」害得女兒哭笑不得，趕緊澄清自己是「100%純處女」，文章PO出網友笑歪，還酸這爸爸洩漏了自己尺寸。

有位女大生在網路論壇《Dcard》以「被誤會的保險套」PO文說，她本身是一個超級體弱多病的人，大概一個月跑很多次保健室。為了衛生起見，現在耳溫槍上面會有一個套子，由於動不動就疑似發燒要量體溫，護士阿姨就跟我說：妳要不要乾脆自己留一個套子好了，不然妳這樣每次來都用一個很浪費，這個很貴。

一名女大生因為常發燒需量體溫，所以留下一枚耳溫槍的「衛生套」個人使用。（圖取自Dcard）

原PO說，她當然馬上同意，所以就留了一個在身上。結果，意外就這樣發生了…。

她分享說，這禮拜回家之後想說把背包整理一下，就把背包裡的東西全部倒出來，包括耳溫槍套也在裡面，然後把耳溫槍套放在桌上。正好這幾天爸媽不在家，後來禮拜六回家的時候終於看到老爸，結果...。原PO說，奇怪爸臉怎麼很臭😳

然後我馬上被叫去罵（怒吼那種）

「爸：妳這幾天是帶誰回家

我：沒有阿，我這幾天都自己在家欸

爸：還不承認嗎？妳房間桌上是什麼？

我內心：有什麼？（一副黑人問號）」

老爸怒斥女兒做了什麼壞事，害得女兒不知所云。（取自網路）

結果.....，原來是這喔，後來她拿近給爸看跟他解釋之後，老爸臉突然紅了起，丟下一句「啊妳沒事放那個在桌上幹嘛啦，沒注意看都會以為是保險套好嗎？」原PO說他從沒看過他這麼尷尬，還不忘跟老爸發誓：「爸我還是100%純處女好嗎QQ！」

網友看到原PO的真實遭遇，笑到快「摒貴」，留言說「到底有哪個男生可以塞進去啦？」、「老爸無意間透露尺寸」、「女兒心裡os：用完我也不會放桌上好嗎」。

原來老爸將耳溫套當成是保險套了！（（達志影像/shutterstock提供）

(中時電子報)