韓國瑜到暖暖區的廟宇參拜，很多都是地方居民。(圖文／中評社）

韓國瑜在基隆街道上，和民眾揮手。(圖／中評社）

國民黨基隆市黨部門口擠滿支持群眾。（中評社）

道路兩旁被支持者佔滿。（中評社）

國民黨大選參選人韓國瑜9日到基隆進行「傾聽之旅」，所到之處全部人潮擠爆，外界質疑可能有為數不少的「韓粉」繞著全台跟著跑，但從韓國瑜在基隆一整天共6個行程觀察，這回到場的民眾幾乎九成以上都是基隆在地「韓粉」，不但沒動員，而且重覆率極低，氣勢驚人。

根據《中評網》觀察，韓國瑜9日在基隆的6個行程，有專賣紀念品的小攤商，但這些都不是過去大型造勢活動的熟面孔，這些販商以紙箱、簡易折疊桌擺攤，顯然是屬於當地攤商。

韓國瑜9日基隆傾聽之旅，包括10點出席黨籍立委參選人宋瑋莉的競選總部成立大會、11點國瑜加油站加油打氣、11點10分舉行青年座談、15點20分參拜聖安宮、16點10分拜訪珍味香餅家、16點50分參拜慶濟宮。

而基隆暖暖區與中山區正好橫跨市區南北縱貫線，其中聖安宮廟還得跨越山區，暖暖區更是越過山洞、位處市區偏遠地帶，外地韓粉要跟隨韓國瑜，確實有些困難度，而且每個造勢會場附近都沒遊覽車停。因此不到基隆，真不知道在地韓粉這麼多。

(中時電子報)