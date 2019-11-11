美國國務院主管台灣事務官員說，美國視台灣安全為印太安全中心，北京對台灣的霸淩只會造成台海緊張加劇而不會使它得到台灣或其他國家的民心，更不會說服美國背離與台灣不斷深化的關係。

《美國之音》報導，美國國務院台灣事務協調辦公室主任藍鶯(Ingrid Larson)在華府台灣同鄉會紀念《台灣關係法》40周年餐會上說，大陸對台灣外交空間的壓迫加劇下，川普政府近來亦加大對台灣支持的力度，而且這種支持越來越公開。

藍鶯說，中共正在使用言論和行動加大對台灣的壓力，川普政府多次表明，「挑釁言論和行動正在破壞台海兩岸關係的現狀，它們引發對那些在地區穩定上有利益的相關各方的擔憂」， 美國認為不應該有單方面改變現狀的企圖，為降低誤判和無意中升級的風險，美國會繼續敦促台海雙方進行建設性對話。

她強調，「霸淩不會贏得台灣和其他國家的民心，反而會造成台海緊張的升級。這些舉措更不會勸服美國背離我們與台灣不斷深化的關係」，她還說，美國「的確認為台灣的安全是印太安全的中心。」

藍鶯指出，《台灣關係法》確認台灣的戰略重要性，也確認美國在西太平洋的和平穩定有長遠利益，美國將繼續支持雙方的安全合作，包括售台防禦性武器，更重要的是，美國也通知國會計畫售台短程防空及反坦克武器，「以嚇阻中國大陸的軍隊有任何侵略行動的想法。這些武器將協助台灣加強自我防衛，讓台灣有信心與北京進行建設性互動。」

報導說，台灣總統蔡英文也透過視頻對台灣同鄉發表講話，她說，最近美國副總統彭斯在美中關係的演說中表達對台灣的強力支持，台灣將持續與美國合作，捍衛彼此共用的自由民主價值、促進地區的繁榮發展。

美國馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員傑米·萊斯金(Jamie Raskin)也出席餐會表達對台灣捍衛自由、民主和人權的支持。他說，美台應站在一起共同致力於維護自由、民主，以及每一個人都應該享有的權利和尊嚴。

(中時電子報)