癌症是現代文明病，已成國民常態死因，但隨著醫療進步，對抗癌症已有很大康復率。男星林佑星就在節目中透露，他母親曾陸續患了乳癌、子宮癌、卵巢癌、直腸癌，以及大腸癌，前後開了6次刀，卻仍健在，閒暇時間還去醫院做義工。林佑星指出，心態很重要。

「癌症」是令現代人聞風喪膽的疾病，最恐怖的並不是死於癌症，而是癌症會引發器官的衰竭，病變造成的併發症才是主要死因。外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中表示，根據最新醫學文獻統計，曾罹患癌症的病人，在20年內再度罹患癌症的機率是2.4%~17%。但是他補充，現在醫學技術已能對症下藥，其實仍有許多人能夠在罹癌之後健康生活。對此林佑星透露她母親就是其中的例子，她曾患了5種癌症，如今仍健在。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中表示，根據最新醫學文獻統計，曾罹患癌症的病人，在20年內再度罹患癌症的機率是2.4%~17%。（摘自醫師好辣）

據悉，現年67歲的林佑星母親距罹癌已過27年，陸陸續續得了多種癌症，卻能安在的原因就是保持一個信念「開心」。林佑星表示，她母親先是乳癌末期，切除淋巴後，又用鈷60放射治療，曾一度身體非常衰弱，而後來又陸續被診斷出子宮頸癌、卵巢癌、直腸癌，與大腸癌。前後動了6次刀，該拿掉的都已移除，林媽媽卻保持健在的關鍵就是樂觀的人生態度。

林佑星表示她母親平常沒事就是「泡溫泉、打麻將、睡覺」。不然就是到醫院做義工，鼓勵其他病人，該動刀就動刀。並以自身為例，指出要勇於面對疾病，加上樂觀豁達的信念，是對抗癌症的關鍵。

外科醫師陳榮堅也在節目中提醒，一般人要遠離癌症、對抗癌症，就是平常注意養身，休息要夠，菸酒不要碰。

(中時電子報)