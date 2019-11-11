不滿女客嗆店員 男拿「生薑」K到腦震盪（影/中天新聞）

民間凶器排行榜，現在又多一樣，就是「生薑」！一名林姓男子今年初在台北市一間超市買東西，看到一旁的女性顧客對店員口氣不佳，他的「正義感」油然而生，居然拿起手中要結帳的生薑， 把這名女子打到疑似腦震盪。事後女子提告，拿薑打人的男子被依傷害罪起訴，法院審理過後判定拘役50天，緩刑2年。

林男先前曾因情緒多次失控而就醫，此次又再度被激到，今年初他在北市一間超市內購物，當時他手中拿著一盒生薑準備結帳，卻聽見一旁的女性顧客正和店員你一來我一往，口氣還很差，他很快就理智斷線。

林男按捺不住怒火，竟把手中的薑當成武器，朝高女的頭部猛K，由於生薑的外包裝是硬盒，造成高女頭部和左臉頰有外傷，就醫時還檢查出疑似有腦震盪。林男的動作讓在場的人都看傻眼，之後更是一個轉身把生薑扔到一旁就離開超市。

事後，女性顧客報警提出傷害告訴，台北地方法院審理過後，認為林姓男子之前就有情緒控管的問題，認為林男過去並無前科，並且坦承犯行達成和解，故判處林姓男子拘役50天，同意給予緩刑2年。

超市內的監視器畫面曝光後，網友看了也紛紛議論，「不要說是生薑啦，拿豆腐打人也不行啊」、「還滿好奇如果今天這個嗆店員的客人不是個女人，而是比他高大的男人，他還敢打嗎？」、「真的為了正義？還是為了讓別人覺得他很正義」。

(中時電子報)