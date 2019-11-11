前台北縣長、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋針對「韓張配」確立後在第一時間表示，韓國瑜找國政顧問團總召出任副總統選候選人是個超強組合，團隊提出的政策絕對符合台灣的需要，真正能解決問題。張幫韓制國家政策，團隊愈來愈強，很多力量都在轉過來要支持韓，包括過去未態的國民黨大老都都轉趨積極，西瓜偎大邊，包括賭盤已經開到蔡讓韓30萬票，有些是已經PK盤，這是蠻精準的風向。

周錫瑋在接受《中評網》專訪時表示，張善政是個非常有國際觀、科技觀，在部會協調上有非常經驗和專業的人，且有行政院長經歷。張的個性上也很隨和、從容，新觀念、新知識吸收也很快，在團隊領導上也能各盡其才，協調很好，這方面可以吸引到社會不同階層的票，不管是專業的人或是年輕人，是可以吸引到的。尤其張跟韓這段時間配合得天衣無縫，這段時間相處他也覺得張這個人是個翩翩君子，學養也夠，所以做副總統是四平八穩。

周錫瑋說，韓張兩人當然也會有互補作用，但外面對韓國瑜的既定印象很多是錯的，韓他是基層出發，知道基層問題，很多政治人物忽略掉了，韓最懂得人民痛苦，他就是從這角度出發。韓對國際事務、專業事務也夠能力，只是剛開始民進黨就是給他貼標籤，實際上韓最近講青年政策，雙語教育也好，或是在地方上點出政府法令、民進黨政策錯誤等，韓的方向都是對的，也顯示他有這專業能力可以做得不錯，所以韓跟張的搭配，會讓這國家穩健往前邁進，這是非常好的。

周錫瑋還特別指出，如果把韓張配跟民進黨的蔡賴配比較起來，蠻有趣的是，蔡英文配上賴清德，賴專業的程度和其風格，比張善政差多了。而且賴就是走台獨路線的人，比較起來，蔡完全是短線操作，是要解決黨內台獨大老的壓力，不是要找相輔相成的人，是把副手當作一個備胎放在旁邊。

周說，韓張配有3個意義在，第一是解決問題，第二是和平穩定，第三是有發展的未來。韓跟張是組成一個很強團隊，團隊提出的政策絕對會符合國家需要，真正能解決問題的政策，兩相比較起來，韓這組絕對可以說服人民，是強上加強。

現在張善政在幫韓編政策，團隊是愈來愈強，他的反應也愈來愈快，現在很多力量都在轉過來要支持他，過去一些國民黨大老都沒有表態，我不能點名，但這些人的現象證明韓有當選機會，西瓜偎大邊，包括賭盤已經開到蔡讓韓30萬票，有些是已經PK盤，賭盤是蠻精準的風向。

(中時電子報)