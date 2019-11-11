汶萊航空在台北國際旅展現場。圖：張佩芬

汶萊皇家航空在今年台北國旅展推出攤位限定好康，同場加映官網線上促銷機票，超值來回機票含稅只要6,299元起！促銷11月14日止，航點包含台北直飛汶萊及延伸之婆羅洲、馬來西亞、印尼、英國倫敦、澳洲墨爾本及布里斯本、杜拜等熱門景點，促銷優惠旅遊日期日起2020年6月30日止。

汶萊皇家航空旅展 (攤位編號：I2304) 機＋酒超值行程，2人同行1人價格含稅只要台幣7,599元，加價1元再享汶萊機場到市區來回接送。現場成交立即獲得成交禮、加碼折扣及機票抽獎券等三重好禮，一定不能錯過。

優惠活動網站 https：／／www.promotions.com.tw／royalbrunei_2019itf

汶萊皇家航空官網https：／／www.flyroyalbrunei.com／taipei／zh

促銷機票台北–古晉／山打根／民都魯／斗湖／詩巫

6,299起、台北–汶萊6,399起、台北–亞庇6,399起、

台北–泗水6,799起、台北–峇里島 ／ 雅加達6,999起、

台北–倫敦18,299起、台北–墨爾本10,999起、台北–布里斯本

10,799起、台北–杜拜13,299起。上述皆為以新台幣計價之來回含稅票價。

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