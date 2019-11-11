今天11月11日，俗稱「光棍節」且今天又是周一，來看看天氣如何？今日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨。今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。至於輕度颱風「娜克莉」登陸越南，對台無直接影響。

今日東北季風減弱，夜晚至清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣較涼，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣溫方面，受輻射冷卻影響，夜晚、清晨明顯偏涼，中部以北及宜花低溫15～17度，沿海、空曠地區有機率更低溫，其他地方則在19、20度左右。白天北部及東半部高溫26～28度，中南部則可來到29、30度，日夜溫差偏大。

紫外線方面，今日除連江縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣以及台東縣為黃色「中量級」，其他縣市皆為橘色「高量級」。

至於民眾關心的空氣品質，今日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)