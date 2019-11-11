11/11-11/17｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽指出目前的星象的確很「逼人」，已經讓很多人忍不住暴走、出事了，但本周還會「繼續加碼、更火能量」！因為本周是諸多星象「最後衝刺」的時刻，行星最後衝刺時一定會帶來「戲劇性、急遽變化」的能量，促使事件發生，甚至發生「狀況讓人難以忍受」。

唐綺陽說這周人事物將會以「急速、誇張、逼人」的方式出現，進而影響有些人變得暴走、無預警遇到難關，這些都是「劇情翻篇」的必然。她提醒大家如果可以的話，得靠「刻意冷靜、慎防失控」來回應這一波星象的影響。

火星移位「最是凶險」，尤其本次火衝刺在天平，唐綺陽表示這時更會出現衝動拆夥、暴力面對婚姻合夥關係的問題。小心脾氣暴躁或電器出狀況。

木星將在12/3移位，當心大眾交通的安全，平時應多做安檢。金、木星漸漸相合進入6度內，也使金星守護的「金牛、天平」更加忙碌、機會多，或因「誇張、豪奢」而受關注。

水星仍逆行在天蠍，有關「性別議題、金融、權貴秘辛、富豪八卦、生死」等議題繼續噴發，回顧大型事件錯誤的發生，小心醜聞八卦滿天飛。水逆還會到11/21才結束。

重要星象：火星天秤尾聲，木星最後衝刺，金、木相合進入6度內，水逆天蠍。

工作注意↓

金牛：不要放棄，有翻盤反攻的機會

巨蟹：遇到溝通不良的人，做好自己別受干擾

天蠍：年輕人帶來靈感，多相處能如虎添翼

雙魚：當心用腦過度，造成腦神經耗弱

桃花注意↓

白羊：有宿命感的緣分，或赴湯蹈火的激情

獅子：有從朋友變情人的機會

處女：桃花從新朋友找起，把對象帶入朋友圈

魔羯：應更有主見，不要一味的讓步

財運注意↓

雙子：主動理財，工作表現可添財運

天秤：貴人運佳，正財機會多

健康注意↓

射手：注意交通安全，避免過勞

水瓶：請好好面對健康上的小毛病

(中時電子報)